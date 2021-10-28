Акции Facebook завершили день умеренным ростом на фоне ребрендинга

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Акции американской компании Facebook, переименованной с четверга в Meta, завершили день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже ростом на 1,51% (плюс $4,70) к уровню открытия, хотя сразу после объявления о переименовании росли более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Во время презентации основателя компании Марка Цукерберга на ежегодной конференции, продолжавшейся более часа, стоимость акций менялась разнонаправленно, хотя в целом демонстрировала тенденцию к росту. Резкий взлет последовал за объявлением о переименовании, которое Цукерберг отложил на самый конец своего выступления.

Смена названия Facebook произошла на фоне падения популярности традиционных продуктов компании среди молодежи и скандала с разоблачением в прессе ее неэтичных деловых практик.