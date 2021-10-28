Акции Facebook будут торговаться на бирже под названием MVRS

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Акции корпорации Facebook будут торговаться с начала декабря под новым названием. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что с 28 октября компания переименовывается в Meta, чтобы отразить стремление к развитию в области виртуальной и дополненной реальности. "Мы также намерены с 1 декабря начать торговаться под новым тикером (сокращенным названием компании на рынке) MVRS, который мы зарезервировали ранее", - говорится в сообщении на сайте компании. В нынешнем виде акции компании торгуются под тикером FB.

Компания теперь будет также иначе отчитываться о своих финансовых показателях - с четвертого квартала текущего года Meta разобьет результаты своей работы на два блока: первый будет объединять работу всех текущих приложений компании, второй - работу по направлению технологий виртуальной реальности. При этом, как отметили в пресс-службе, корпоративная структура внутри корпорации изменениям не подвергнется.

Смена названия Facebook произошла на фоне падения популярности традиционных продуктов компании среди молодежи и скандала с разоблачением в прессе ее неэтичных деловых практик. Сразу после новости о переименовании акции компании выросли более чем на 3%, однако затем скорректировались.