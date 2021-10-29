Теперь Meta. Facebook объявила о ребрендинге и представила "метавселенную"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Компания Facebook меняет название - теперь она станет Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной" с элементами виртуальной и дополненной реальности, где можно будет общаться с друзьями, устраивать деловые встречи, делать покупки и ходить на концерты. Об этом объявил глава компании Марк Цукерберг на конференции Facebook Connect в четверг.

Он выразил надежду, что за 10 лет население этой "метавселенной" возрастет до миллиарда. На фоне кардинальных изменений акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали, но только на 1,5%, хотя сразу после объявления о ребрендинге росли более чем на 3%.

ТАСС собрал главное, что известно о планах Meta на данный момент.

Больше не Facebook

"Новое имя отражает весь путь, который мы уже прошли, и будущий, который еще хотим пройти. Теперь мы хотим быть не просто Facebook, а восприниматься как компания - разработчик "метавселенной", - так пояснил смену названия Цукерберг.

Он также представил новый логотип - синюю ленту, напоминающую одновременно очки и знак бесконечности и отсылающую к ленте Мебиуса.

Новое название происходит от древнегреческого слова "после" - это, по словам Цукерберга, означает, что у компании всегда есть пространство для развития. При этом ребрендинг не повлияет на другие бренды корпорации, такие как сама соцсеть Facebook, а также Instagram, WhatsApp и другие.

"Метавселенная" прежде всего

Обновленная компания делает главную ставку не на развитие соцсети, которая в последнее время оказалась замешана в череде скандалов, а на создание "метавселенной" - нового этапа в развитии интернета, ключевой особенностью которого, по словам основателя Facebook, станет "ощущение присутствия".

"Сейчас наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать всего, что мы делаем и что собираемся делать в будущем. Я надеюсь, что со временем нас будут воспринимать как компанию-метавселенную", - отметил Цукерберг.

О планах на создание "метавселенной" стало известно еще в июле - анонсируя набор разработчиков, вице-президент Facebook Эндрю Босворт рассказывал, что ее особенностью станет возможность ощущать физическое присутствие других людей в цифровом пространстве. О "метавселенной" говорил и сам Цукерберг в июльском интервью изданию The Verge, которое на прошлой неделе точно предсказало дату ребрендинга компании.

Можно практически все

На презентации Цукерберг показал "метавселенную" и собственный цифровой аватар в ней: "Вы сможете делать там практически все, что хотите: встречаться с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить".

"Метавселенная" должна стать платформой для общения, площадкой для самовыражения, местом для развлечений. Обладатели очков виртуальной реальности Oculus (их разработчик принадлежит Facebook) в новом цифровом пространстве Horizon Home смогут создавать дома для своих аватаров, а в Horizon Workrooms - обустраивать рабочее место или проводить встречи и конференции.

"Мы надеемся, что в течение следующего десятилетия метавселенная охватит миллиард людей, обеспечит цифровую торговлю на сотни миллиардов долларов и поддержит рабочие места для миллионов создателей и разработчиков", - говорится в письме Цукерберга на обновленном сайте компании.

При этом попасть туда можно будет не только обладателям Oculus, следует из послания Цукерберга: можно будет использовать "очки дополненной реальности, чтобы оставаться в реальном мире, виртуальную реальность для полного погружения, и телефоны и компьютеры, чтобы "прыгнуть" с существующих платформ".

Отбиваясь от скандалов

Компания проводит ребрендинг посреди целого ряда скандалов, произошедших с ней буквально в течение месяца.