Квартальная выручка Apple выросла на 29%

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала 2021 года выросла на 29% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

В течение трехмесячного отчетного периода, завершившегося 25 сентября, выручка Apple составила $83,4 млрд. За аналогичный период 2020 года этот показатель приближался к $64,7 млрд. Чистая прибыль компании по итогам минувшего квартала составила $20,5 млрд по сравнению с $12,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

По итогам финансового года, также завершившегося в компании 25 сентября, выручка Apple составила $365,8 млрд по сравнению с $274,5 млрд за прошлый год. Чистая прибыль по результатам финансового года составила $94,6 млрд, год назад данные по этому показателю равнялись $57,4 млрд.

Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила $38,8 млрд за квартал, $191,9 млрд - за финансовый год.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.