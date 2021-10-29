Авиакомпании США обратились к Госдепу с просьбой обеспечить право на пролеты над Россией

ТАСС, 29 октября. Организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепартаменту с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное в ведомство.

"Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка", - говорится в письме. Без дополнительных прав авиаперевозчики "будут вынуждены осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приводит к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2".

17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах "в, из, в пределах или над" районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону.

20 апреля 2021 года Россия сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.