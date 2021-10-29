"Известия": Роскомнадзор разрабатывает индекс доступности услуг мобильной связи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор совместно с подведомственным ему "Главным радиочастотным центром" (ГРЧЦ) работает над методикой расчета индекса доступности сотовых услуг. Индекс станет инструментом оценки и сравнения уровня развития мобильной связи в различных районах страны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора ГРЧЦ в сфере связи Андрея Каткова.

"Он (индекс доступности сотовых услуг) позволит государству принимать взвешенные управленческие решения для обеспечения населения современными услугами связи и повышения качества жизни", - цитирует газета Каткова.

В Роскомнадзоре ожидают, что в разработке подходов к оценке доступности мобильной связи для населения примут участие сотовые операторы, отметили в пресс-службе ведомства. Индекс не накладывает на них никаких обязательств - он призван обеспечить государство информацией, необходимой для ликвидации цифрового неравенства, подчеркинули в Роскомнадзоре. Операторы смогут лучше понимать состояние сетей связи и планировать их развитие, отметили в регуляторе.

Как уточняет издание, для разработки индекса будут использоваться такие показатели, как покрытие операторами различных территорий, информация об используемых технологиях, уровень конкуренции, а также стоимость услуг в соотношении со средними доходами населения в анализируемом регионе.