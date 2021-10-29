Объем выдач россиянам кредитных карт в сентябре вырос на 28%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россияне в сентябре 2021 года открыли 1,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 82 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 26% и 28% соответственно. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" (имеется в распоряжении ТАСС).

В документе приводится сравнение также с показателями 2019 года: тогда банками было выдано на 856 тыс. кредиток меньше, а общая сумма составила 57,6 млрд руб., что на 44% ниже текущих показателей.

"Мы наблюдаем определенный рост сегмента кредитных карт в общей массе выдаваемых заемщикам продуктов. Это объясняется активной популяризацией данного вида кредитования, в том числе рекламного продвижения со стороны банков, введения системы бенефитов за пользование кредитным лимитом, увеличение грейс-периода, который иногда превышает три месяца", - комментирует генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Средний лимит, одобряемый заемщикам, по данным бюро, остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. В сентябре данный показатель составил 73 508 рублей. Минимальные значения фиксировались в июле 2020 года, когда средний лимит сократился на 80%, что связано с кратковременным периодом снижения аппетита к риску на рынке кредитования.

Портфель по данному продукту вырос в сентябре 2021 года до рекордных показателей и составил 1,1 трлн рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году, и на 33%, чем в 2019 г. При этом в бюро отмечают, что уровень риска остается на достаточно стабильном уровне: портфель проблемной задолженности сроком 90 дней и более составляет 2,7 млн штук на общую сумму 159 млрд рублей.

По мнению Лагуткина, с учетом необходимости сокращения наличных платежей в условиях пандемии, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов выдач кредитных карт в ближайший год. "По нашим прогнозам, к концу 2022 года объем портфеля в данном сегменте составит 1,5 трлн рублей", - отметил гендиректор бюро.