"Известия": МЭР предложило ввести продовольственную помощь малоимущим

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) предлагает ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. Данная инициатива направлена на снижение негативного влияния роста цен на социально значимые товары, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к министерству.

По данным издания, предложенная Минэкономразвития инициатива разрабатывается по поручению главы правительства Михаила Мишустина, который ранее поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минэкономразвития подготовить меры по стабилизации цен на продукты.

Перечень подготовленных МЭР инициатив включает в себя не только оказание продовольственной помощи малоимущим, но и налаживание связей между торговыми сетями и фермерами, господдержку аграриев, формирование отдельного федерального проекта, развитие ярмарок выходного дня, компенсацию части затрат на модернизацию и другие, уточняет издание. В Минэкономразвития подтвердили "Известиям", что меры по борьбе с инфляцией разрабатываются совместно с Минсельхозом и Минпромторгом и будут представлены в правительство к 1 ноября. В Минсельхозе изданию заявили, что уже отправили в кабмин свою часть, а в Минпромторге на запрос "Известий" не ответили.

По данным Минэкономразвития на 25 октября, годовая инфляция в РФ ускорилась до 7,97%. Ранее министерство скорректировало оценку инфляции по итогам года, повысив ее с 5,8% до 7,4%.