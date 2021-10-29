Авиадвигатель для МС-21 прошел испытание воздействием вулканического пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха испытала газогенератор авиационного двигателя для новейшего российского лайнера МС-21 в условиях воздействия пепла камчатского вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба корпорации.

"Госкорпорация Ростех впервые в истории российского двигателестроения провела испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях воздействия вулканического пепла. Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошел газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров - час нахождения в этой агрессивной среде практически не привел к изменению его характеристик. После разборки специалисты пермского КБ не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия, что подтверждает безопасность эксплуатации при пролете через облако пепла", - говорится в сообщении.

На основе полученных данных специалисты разработали рекомендации по техническому обслуживанию и летной эксплуатации самолетов с двигателями ПД-14 в случае попадания в облака вулканического пепла.

Летом 2021 года вулкан Шивелуч на севере Камчатки два-три раза в неделю выбрасывал столб пепла с газом на высоту до 3,5 км, чем угрожал авиасообщению по маршруту Елизово-Усть-Камчатск.