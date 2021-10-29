Исследование: россияне готовы купить подержанное авто в среднем за 440 тыс. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сегодня о покупке автомобиля в перспективе двух-трех месяцев задумывается 4,5% россиян, при этом подержанное авто они готовы купить в среднем за 440 тыс. рублей, а новый - за 1,2 млн руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного дочерней компанией "Сбера" "Сберстрахование" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Приемлемая стоимость подержанной машины, по мнению опрошенных, в среднем по России составляет 438 тыс. рублей. Наиболее значительные суммы готовы заплатить в Москве (585 тыс.), Санкт-Петербурге (565 тыс.), Екатеринбурге (562 тыс.), Казани (559 тыс.) и Владивостоке (558 тыс.)", - говорится в материалах.

Опрос показал, что более крупные суммы на новое авто готовы потратить жители Владивостока (1,25 млн рублей), Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы (по 1,24 млн рублей), Волгограда (1,23 млн рублей), а также Кирова, Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону и Тюмени (по 1,22 млн рублей).

Каждый пятый из числа тех, кто собирается приобрести автомобиль в ближайшие два-три месяца, рассчитывает на машину без пробега. Больше всего таких респондентов в Москве (26% от общего количества потенциальных покупателей), Хабаровске и Казани (по 25%), а также Ростове-на-Дону (24%). На приобретение авто с пробегом ориентируются в основном в Кирове и Барнауле (по 89%), Ярославле и Новосибирске (по 88%). В целом по стране, согласно исследованию, о подержанной машине задумывается 81% потенциальных покупателей.

Как показало исследование, средний срок кредита на приобретение автомобиля составляет 4,3 года. Быстрее всего выплатить заем готовы жители Краснодара (за 2,3 года), а на самый долгий срок ориентируются в Екатеринбурге (6 лет).

Согласно данным опроса, при выборе автомобиля для большинства людей решающим фактором является цена (53% в среднем по стране), стильный, привлекательный дизайн (25%), а также хорошее соотношение цены и качества (10%). На такие характеристики, как надежность, практичность и мощность, ориентируются только 7%, 3% и 2% соответственно. Внешний вид машины больше других волнует жителей Ульяновска (на этот фактор ориентируется 53% потенциальных владельцев), Липецка (43%) и Воронежа (41%), а меньше всех - жителей Новокузнецка (10%), Красноярска (15%) и Владивостока (16%).

Опрос проводился среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.