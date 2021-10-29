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Эксперты США усмотрели в ребрендинге Facebook попытку откреститься от прежних проблем

Произошедшие изменения, по мнению специалиста в области технологий Ризвана Вирка, объясняются попыткой компании заблаговременно обеспечить себе лидирующие позиции в эпоху интернета нового поколения

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американские эксперты скептически, а некоторые - с нескрываемой критикой восприняли ребрендинг компании Facebook, которая с четверга называется Meta. По мнению специалистов, руководство компании во главе с Марком Цукербергом не спешит исправлять допущенные в прошлом ошибки, рискуя лишиться доверия пользователей, а также чересчур уповает на отработанные технологии в стремлении предугадать пути развития интернета.

В погоне за лидерством

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По словам предпринимателя и эксперта в области технологий Ризвана Вирка, концепция "метавселенной", на которую опирается руководство Facebook, становится популярной среди крупных компаний, работающих в Кремниевой долине. Стремление к ребрендингу он объясняет попыткой Facebook заблаговременно обеспечить себе лидирующие позиции в эпоху "интернета нового поколения".

"Некоторые могут подумать, что увлечение Цукерберга концепцией метавселенной это лишь попытка отлечь внимание от плохих новостей, окружающих Facebook в последнее время", - цитирует Вирка телекомпания NBC. В действительности, по словам эксперта, ситуация обстоит не совсем так, поскольку "Цукерберг начал говорить об этой идее еще с момента покупки первого производителя очков виртуальной реальности Oculus" в 2014 году.

Эксперт при этом подчеркивает, что Facebook на данной стадии делает, возможно, слишком большую ставку на то, что доступ к "метавселенной" будет осуществляться посредством очков виртуальной реальности. По его мнению, учитывая темпы развития технологий, компаниям сейчас крайне трудно предугадать пути развития "нового интернета" на годы вперед. Facebook, а ныне - Meta рискует, таким образом, оказаться за бортом, считает Вирк.

Косметические изменения

Некоторые эксперты отмечают, что если ребрендинг Facebook и не является прямой попыткой отвлечь внимание от окружающих компанию неурядиц, то ее руководство в погоне за сменой этикетки забывает о необходимости структурных обновлений. "Вне зависимости от того, как [компанию] называет сам Цукерберг, она все равно будет оставаться корпорацией имени Цукерберга до тех пор, пока он не сложит с себя хотя бы часть полномочий и не организует функциональное руководство", - приводит газета The New York Times мнение профессора Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Дженнифер Грайджил.

Большинство же специалистов не скрывают того, что смена названия Facebook, по их мнению, более всего смахивает на попытку откреститься от прошлого компании, которая в последнее время подвергается критике. "Facebook - мировая социальная платформа, и ее обвиняют в причинении вреда людям и обществу. Невозможно положить конец социальной сети одной лишь сменой названия и разговорами о будущей метавселенной", - приводит агентство Associated Press слова специалиста по маркетингу Лауры Райс.

"Функционеры Facebook не оправдали доверия к своим продуктам в реальном мире, поэтому не до конца понятно, как мы можем доверять им в мире виртуальном", - считает профессор Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Кирстен Мартин. "Смена названия Facebook на Meta служит решению тех же проблем, которые были решены введением термина "расширенный метод допроса" вместо слова "пытки", - пишет в Twitter ученый, эксперт в Джорджтаунском университете (Вашингтон) Мэтт Блейз, напоминая о терминологии, применявшейся в американской тюрьме Гуантанамо.

Ребрендинг на фоне проблем

Цукерберг в четверг заявил, что основанная им компания меняет название - теперь она станет Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Это, как считает основатель Facebook, ознаменует новый этап в развитии интернета, ключевой особенностью которого станет "ощущение присутствия".

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По словам главы компании, речь идет о создании виртуального мира, где пользователи обзаведутся своими индивидуальными анимированными отражениями - аватарами. Частью этой программы станут очки дополненной реальности, новые голосовые интерфейсы, системы управления жестами, технологии умного управления окружающими пользователя гаджетами и прочее.

Ребрендинг Facebook происходит на фоне ряда скандалов, в которые оказалась втянута в последнее время компания. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, переданные журналисту газеты бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Позднее с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий.

Проблемы Facebook вызваны также падением интереса к ее продуктам среди молодежи. Кроме того, критика в адрес компании звучит после масштабного сбоя в работе систем Facebook, приведшего в начале октября к длительной приостановке работы Facebook, Instagram и WhatsApp.

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