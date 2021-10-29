География полетов аэропорта Благовещенска зимой увеличится до 17 направлений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Благовещенск перешел на зимнее расписание навигации, география полетов по которому по сравнению с прошлым годом, расширилась с 12 до 17 маршрутов, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"С 31 октября Международный аэропорт Благовещенск приступает к работе по новому расписанию зимнего периода навигации. География полетов этой зимой расширится до 17 направлений, в прошлом сезоне рейсы выполнялись по 12 маршрутам. Полеты будут выполнять семь авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что география полетов расширена по внутрироссийским направлениям, в частности - в Красноярск, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, в город Зею и поселки Экимчан и Февральск на севере Амурской области.

"Год назад в Хабаровск выполнялся один рейс в неделю, тогда как этой зимой будет выполняться уже шесть рейсов в неделю. Переходя с летнего расписания на зимнее, авиакомпании сохранили не только все свои маршруты, но и частоту полетов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора аэропорта Валерия Шлегеля.

В пресс-службе аэропорта отметили, что постановления правительства РФ о субсидировании межрегиональных авиационных перевозок позволило расширить маршрутную сеть аэропорта и увеличить частоту полетов из Благовещенска - тарифы по специальной цене удешевили авиабилеты, которые стали доступнее для жителей области.

Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2022 года.