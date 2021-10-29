ВТБ начал выдавать кредиты на готовые объекты по программе "Дальневосточная ипотека"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ начинает выдавать дальневосточную ипотеку на готовые объекты. Новые условия распространяются на приобретение квартир в 34 моногородах в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 октября на заседании кабмина сообщил о расширении программы льготной ипотеки, которая коснется теперь и частных домов, а также о корректировке условий программы "Дальневосточная ипотека". Ранее приобрести вторичное жилье под 2% годовых можно было только в сельской местности, а также на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа.

"ВТБ запускает программу "Дальневосточной ипотеки" для покупки объектов на вторичном рынке недвижимости. Ставка для клиентов банка составит 0,1% годовых на весь срок кредита. Новые условия распространяются на приобретение квартир в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Поясняется, что за январь-октябрь 2021 года ВТБ в рамках дальневосточной ипотеки выдал более 10 млрд рублей. Доля программы по объему составляет 23% от всех выдач банка на территории федерального округа. После обнуления банком ставки в сентябре спрос на дальневосточную ипотеку вырос почти в три раза. Сопоставимо увеличилось количество выданных кредитов по программе - за сентябрь-октябрь более 680 семей оформили ипотеку на сумму 3,3 млрд рублей.

Всего с начала действия программы общий объем кредитов, выданных ВТБ в рамках дальневосточной ипотеки, достиг 22,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему сделок остаются Приморский край - 10,5 млрд рублей, Хабаровский край - 3,8 млрд рублей и Якутия - 3,2 млрд рублей. Средний первоначальный взнос по программе составляет 22% от стоимости жилья.

"Расширение льготных условий на моногорода, построенные при градообразующих предприятиях, позволит в полной мере раскрыть потенциал программы. На территории Дальневосточного федерального округа строительный сектор сегодня только развивается, и еще не во всех населенных пунктах можно приобрести квартиру в новостройке. Внесенные правительством изменения помогут решить главную задачу программы - обеспечить семьи макрорегиона комфортным и доступным жильем. Мы первым из российских банков предложили заемщикам дополнительный стимул в виде "нулевой" ставки по дальневосточной ипотеке на весь срок кредита, и в отличие от других игроков делаем это предложение бессрочным, в том числе для вторичного рынка", - приводятся в сообщении слова вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.

О программе "Дальневосточная ипотека"

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), на сегодняшний день в ДФО количество поданных заявок на получение дальневосточной ипотеки превысило 105 тыс., выдано порядка 27 тыс. кредитов на общую сумму свыше 104 млрд рублей. Тройку лидеров по количеству выданных кредитов составляют Приморский край - более 7 тыс. кредитов на сумму свыше 32 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) - более 5 тыс. кредитов на сумму порядка 23 млрд рублей и Хабаровский край - более 3 тыс. кредитов на сумму 15,1 млрд рублей.

Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.