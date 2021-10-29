Промышленное производство в Японии упало до минимума за последние 13 месяцев

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Японии упал в сентябре до самого низкого уровня за последние 13 месяцев под влиянием в первую очередь глобальной нехватки полупроводников. Он сократился на 5,4% по сравнению с показателем августа, говорится в опубликованном в пятницу докладе министерства экономики, торговли и промышленности.

Объем индустриального производства в Японии составляет сейчас всего 89,5% от уровня 2015, отмечается в документе. Министерство в связи с этим признало, что в процессе восстановления ситуации в промышленности сейчас возникла пауза.

Особенно резкое падение в сентябре произошло в автомобилестроении, где объем производства рухнул на 28,2% по сравнению с показателем в августе. Это самое резкое падение в этой отрасли с апреля 2020 года, когда спрос на машины резко упал по всему миру из-за карантинных ограничений. Нынешнее сокращение вызвано нехваткой полупроводников и нарушением цепочек поставки деталей и узлов с японских предприятий в странах Юго-Восточной Азии, что связано с новой вспышкой распространения коронавируса. Под влиянием этих негативных факторов объем производства автомобилей в Японии сокращается третий месяц подряд.

В то же время министерство предрекает восстановление роста в промышленности в октябре-ноябре. Оно связывает это с улучшением экономической ситуации во Вьетнаме и Малайзии, где обстановка с эпидемией стала приходить в норму.