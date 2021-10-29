Эксперт: число занятых в фитнес-индустрии в России сократилось на 30% с начала пандемии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество работников, занятых в российской фитнес-индустрии, с начала пандемии коронавируса сократилось на 30%, до 537,6 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"До пандемии в отрасли было занято 768 тыс. человек. После нанесенного удара пандемического кризиса по фитнес-отрасли мы потеряли за 2020 год около 30% игроков рынка, что существенно снизило и показатель занятых в отрасли. К настоящему моменту, когда вводятся очередные ограничительные меры, количество занятых составляет 537,6 тыс. человек. То есть сокращение с начала пандемии - на 30%", - сказала она.

По ее словам, новые ограничения для индустрии, в частности нерабочие дни, введение системы QR-кодов, комендантские часы "грозят потерей объема рынка еще на 25% при наихудшем сценарии развития ситуации". Такой прогноз сделан на основании потерь за кризисный 2020 год. "При условии потери рынка в 25% опять сократится число занятых в отрасли - 161,28 тыс. специалистов останутся без работы и встанут на биржу труда", - отметила Силина.

При этом, как указала собеседница агентства, работа фитнес-клубов, в первую очередь направлена на оздоровление граждан и повышение иммунитета. "Кроме того, физкультурно-оздоровительные объекты ведут работу по информированию населения о необходимости профилактики коронавируса и важности массовой вакцинации во избежание дальнейшего роста инфекционного заболевания. Представители отрасли внедряют мотивационные программы по стимулированию населения к вакцинированию, предоставляют специальную стоимость на услуги фитнес-клубов, разыгрывают лотереи, внедряют бонусы", - добавила она.

Меры поддержки

Одной из наиболее важных мер поддержки Национальное фитнес-сообщество считает снижение стоимости аренды - как по региональным или муниципальным объектам недвижимости, так и от частных собственников. Аренда составляет 30% от общего объема расходов фитнес-бизнеса.

Фитнес-сообщество уже обратилось к главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову с предложением поддержать коммерческих арендодателей, которые пойдут на "снижение арендной платы на 50% до конца 2021 года, а в тех регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена - на 100% в период закрытия". Также, по мнению организации, следует снизить арендодателям налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.