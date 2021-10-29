Чернышенко: первые 38 туристических проектов получат льготные кредиты на 140 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первые 38 туристических проектов получат льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей на сумму 140 млрд рублей, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Ростуризмом утвержден перечень первых проектов, которые получат льготные кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. Объем инвестиций по первым 38 одобренным проектам составит около 200 млрд рублей, из которых 140 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов", - сказал Чернышенко.

По его словам, эта мера позволит в ближайшие два-три года создать около 14 тыс. новых гостиничных номеров. При этом первые проекты по реконструкции будут готовы уже в следующем году. Кредиты будут предоставляться инвесторам на срок до 15 лет, а государство будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что более половины поддержанного номерного фонда будет создано в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Ярославской и Тверской областях и Карачаево-Черкессии. Еще около тысячи номеров поддержано в Сибири и на Дальнем Востоке - в Шерегеше, на Байкале, в Приморском крае и Сахалинской области.

"Для нас очень важно, что 75% одобренных проектов будет находиться под управлением федеральных и международных гостиничных операторов. <…> Их присутствие гарантирует качество предоставляемых услуг, высокий уровень сервиса и безопасности, а также создает конкурентную среду в отрасли. Мы постарались поддержать проекты на курортных территориях - там, где наиболее остро не хватает качественной круглогодичной туристической инфраструктуры", - объяснила глава ведомства.

Льготное кредитование - новая мера поддержки отрасли, которая в этом году впервые реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В соответствии с правилами, уполномоченные банки предоставляют в Ростуризм проекты для отбора, после чего их должна одобрить подкомиссия правительственной комиссии по туризму. Подкомиссия оперативно утвердила перечень заемщиков, проекты которых находятся в высокой степени проработки, отметил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, чьи слова также приводятся в сообщении.

Планы "Сбера"

Ростуризм включил 11 инвестиционных проектов в сфере туризма, предложенных "Сбером", в программу предоставления льготного кредитования, сообщили в пресс-службе группы. В частности, "Сбер" профинансирует проекты на территории Москвы, Московской области, Краснодарского края, Бурятии, Ярославской области, Карачаево-Черкесии и Владивостока. Общая сумма финансирования этих проектов составит 27,4 млрд рублей, из них наибольшая доля - 15,1 млрд рублей - приходится на объекты гостиничной инфраструктуры в Краснодарском крае, отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

Старт строительства и реконструкции гостиничных объектов запланирован на конец текущего и начало следующего года, срок строительства составит в среднем два-три года, добавили в "Сбере".