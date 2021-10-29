Опрос: россияне не поменяли планы на ноябрьские праздники, несмотря на ввод ограничений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) не стали менять свои планы на ноябрьские праздники, несмотря на введенные ограничения на период до 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным опроса, планы большинства опрошенных (76%) на ноябрьские праздники из-за ограничений не изменились. Три четверти респондентов в праздники и в целом на период нерабочих дней не планируют поездки, еще 15% рассматривают возможность отдыха на даче и лишь 6% намерены отправиться путешествовать (по России - 5%, за рубеж - 1%). Среди москвичей доля тех, кто намерен покинуть город в праздники, в полтора раза больше - 9%, причем 4% респондентов намерены отправиться за границу", - сообщили в пресс-службе.

При этом большинство из тех, кто не планирует поездок в праздники, собирается провести время с семьей: такой ответ дали 52% мужчин и 68% женщин. Смотреть фильмы и посвятить время компьютерным играм планирует половина респондентов, не планирующих поездки. Треть намерена заняться ремонтом и домашними делами, 28% - потратить время на саморазвитие, четверть - гулять в парках, 14% - встречать гостей.

И лишь треть опрошенных собирается на период ограничений свести к минимуму социальные контакты. Еще 21% респондентов планирует отказаться от досуга вне дома, но не от встреч с родными и друзьями. Четверть опрошенных не намерена ничего менять из-за ограничений, а 7% будут принимать решения, ориентируясь на официальную статистику заболеваемости. Вместе с тем четверть респондентов в период ограничений планирует реже пользоваться общественным транспортом. В том числе 5% пересядут на такси или каршеринг, а 20% постараются полностью воздержаться от любых поездок. Треть респондентов не планируют менять привычные способы перемещения.

"Многие из участников нашего опроса планируют сохранить рабочий график на ближайшую неделю. Важно, что большинство опрошенных в длинные ноябрьские выходные и в целом в период ограничений готовы соблюдать рекомендованные меры безопасности: оставаться дома, по возможности ограничить контакты и походы по магазинам и провести время с семьей, а вместо поездок в другие регионы отправиться на дачу или в парк. ВТБ со своей стороны уже перевел большинство розничных сервисов в цифровой формат, поэтому для получения банковских услуг нашим клиентам не придется обращаться в отделения банка: все необходимые операции можно будет провести онлайн - быстро и безопасно" - прокомментировал ТАСС через пресс-службу банка главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

Опрос проводился 26-27 октября 2021 года среди лиц в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более.

Нерабочие дни в России

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в стране нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Глава государства отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. Например, в Москве и Подмосковье нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины.