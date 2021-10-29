Россияне забронировали уже четверть жилья на горнолыжных курортах России на Новый год

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россияне начали активно бронировать квартиры и частные дома на горнолыжных курортах страны на Новый год, по состоянию на конец октября 2021 года забронировано 25% предлагаемого жилья. Об этом ТАСС сообщили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

"Жители России начали активно бронировать квартиры и частные дома на горнолыжных курортах внутри страны на новогодние каникулы: в данный момент уже забронировано 25% предлагаемого жилья. Если сравнивать с осенью прошлого года, новогодних бронирований на горнолыжных курортах этой осенью стало на 10% больше, в сравнении с осенью 2019 года - на 20%", - рассказали аналитики.

Самый высокий спрос наблюдается на Эсто-Садок, Шерегеш, Кировск, Домбай и Белокуриху, уточняют в Суточно.ру. Также в десятку популярных горнолыжных курортов на Новый год вошли Терскол, Абзаково, Хвалынск, Белорецк и Байкальск (гора Соболиная).

Красная Поляна в данный момент - самый популярный в России горнолыжный курорт с наиболее развитой инфраструктурой, рассказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов. "В прошлом году там очень быстро закончились места в отелях, люди переключились на частное жилье, бронировали даже в Адлере. В Шерегеш и Кировск после закрытия границ устремились те, кто раньше отдавал предпочтение альпийским курортам, а до этих курортов "не доезжали", - сказал собеседник агентства.

Цены могут удвоиться

Средняя стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах в данный момент составляет 4,6 тыс. рублей в сутки, что на 24% выше, чем было при раннем бронировании осенью прошлого года, отмечают в Суточно.ру. В среднем люди бронируют жилье на пять суток и в сумме тратят на аренду 23 тыс. рублей. Осенью прошлого года их траты составляли 22 тыс. рублей, осенью 2019 года - 19 тыс. рублей, уточняют аналитики.

"Цены на аренду жилья на горнолыжных курортах на праздники уже сейчас выше, чем в предыдущие годы. К Новому году, по нашим прогнозам, они могут вырасти вдвое. Предпосылок к снижению цен пока нет, так как других альтернатив у туристов сейчас нет, европейские курорты из-за пандемии остаются недоступными", - прокомментировал Кузнецов.