Премьер Молдавии заявила, что рассчитывает на помощь ЕС в решении энергетического кризиса

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Молдавия ожидает более активной поддержки со стороны Евросоюза в вопросе закупок газа у альтернативных поставщиков, пока правительство ведет переговоры с целью заключения долгосрочного контракта с "Газпромом". Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times .

"В течение следующих нескольких недель друзья Молдавии должны активизировать [свои усилия]. Иначе стране придется очень нелегко в политическом, социальном и экономическом плане", - предупредила она.

По оценке премьера, в случае отсутствия приемлемого для Кишинева соглашения с "Газпромом" Молдавии придется потратить €800 млн на закупки газа у других стран в течение ближайших пяти месяцев, чтобы удовлетворить зимний спрос в республике. "Это те четыре-пять месяцев, когда ЕС действительно должен абсолютно четко дать понять, что он поддерживает Молдавию. <...> Нужды нашей страны очень малы <...> по европейским меркам. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на дальнейшую поддержку", - добавила глава правительства.

Президент Молдавии Майя Санду в четверг назвала вынужденной мерой закупки голубого топлива не у компании "Газпром", а у других поставщиков. Санду попросила помочь в преодолении кризиса президентов Румынии, Польши, Германии, Азербайджана и руководство ЕС, которое уже предоставило Кишиневу помощь в размере €60 млн для преодоления кризиса.

Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить скидку в размере 25% на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения расценок в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. Часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.