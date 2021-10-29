Кабмин выделил 1,75 млрд рублей на строительство здания для художественной галереи в Перми

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Пермский край получит 1,75 млрд рублей на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства.

Уточняется, что новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году, к 300-летнему юбилею Перми. "На сегодняшний день галерея не имеет собственного помещения. Из-за этого посетителям доступна лишь малая часть музейного фонда, который экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе", - пояснили в кабмине.

Здание планируется построить в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом, его общая площадь превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами в нем будут находиться библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские, перечислили в пресс-службе правительства.

Пермская государственная художественная галерея открыта в 1922 году, в ее коллекции более 50 тыс. экспонатов. Помимо живописи и произведений пластического искусства, в том числе уникальной пермской деревянной скульптуры, в собрании музея представлены изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, а также рисунки, плакаты и печатная графика.