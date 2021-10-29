"Газпром" и Молдавия продолжат переговоры по новому контракту

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Правительственная делегация Молдавии продолжит в пятницу переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа, которые начались в Санкт-Петербурге два дня назад. Об этом заявил возглавляющий молдавскую делегацию вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Переговоры, которые идут уже третий день, будут продолжены сегодня", - написал Спыну на своей странице в Facebook.

По его словам, "молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку газа, аналогичный тому, который использовался в последние годы". "Что касается суммы долга, накопленного "Молдовагазом", правительство Молдовы считает, что этот вопрос можно согласовать только после аудита. Дискуссии носят конструктивный характер, и обе стороны прилагают большие усилия, чтобы найти точку пересечения интересов", - отметил Спыну.

О ситуации с поставками газа в Молдавию

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа - на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м). В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Переговоры республики о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере 709 млн долларов. Кишиневу предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Кишинев пока не готов этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до 200-300 долларов за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем 148 долларов. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Его республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.