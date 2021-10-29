РБК: ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид в форме инвестиционных онлайн-игр

"Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков - как правило, знакомых или родственников", - сказал он, добавив, что такие игры функционируют по принципу сетевого маркетинга, как и в финансовых пирамидах.

Лях подчеркнул, что "если нет новых игроков - проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас".

По данным издания, средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты. "Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу", - отметил глава департамента ЦБ и добавил, что подобные проекты онлайн-игры опасны из-за вовлечения в них детей и молодежи.

Всего за девять месяцев 2021 года ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для сравнения, за первые три квартала 2020 года ЦБ зафиксировал работу 140 пирамид.