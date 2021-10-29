Объем городской поддержки экспорта в Москве с начала года превысил 1 млрд. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем городской поддержки экспорта в Москве с начала года составил более 1 млрд рублей. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Мы продолжаем выделять субсидии на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров к требованиям внешних рынков и их транспортировку за рубеж. В частности, один из московских производителей нетканых материалов смог возместить более миллиона рублей, затраченных на транспортировку товара. С начала 2021 года объем городской поддержки экспорта составил более 1 млрд рублей - в семь раз больше, чем за весь 2019 год", - написал мэр.

Он добавил, что, несмотря на пандемию, московский бизнес продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках высоких технологий. За январь-июль 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг $17,5 млрд - на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва экспортирует более чем в 180 стран мира. В топ-5 импортеров московской готовой продукции в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина.

"Высокую эффективность демонстрируют и такие меры поддержки, как помощь в поиске надежных зарубежных покупателей и организация виртуальных технологических туров на московские производства. Потенциальные экспортеры могут пройти первый в России цифровой тест "АДЕПТ 7", чтобы проверить свою готовность к работе на зарубежных рынках и получить методическую помощь по вопросам экспортной деятельности", - добавил Собянин.

По его словам, за девять месяцев 2021 года для 120 московских компаний были организованы 19 байерских мероприятий и более 1200 b2b-встреч с потенциальными покупателями продукции.