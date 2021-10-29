В Раде заявили, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.
"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", - написал Герус в Telegram-канале, заявив, что это "похоже на энергетическую войну". По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября.
Крупнейшие компании тепловой генерации ДТЭК Энерго, Центрэнерго и Донбассэнерго покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако его дефицит наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране. На Украине работает 12 ТЭС, из них 5 используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.