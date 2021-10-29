В Раде заявили, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину

"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", - написал Герус в Telegram-канале, заявив, что это "похоже на энергетическую войну". По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября.

Крупнейшие компании тепловой генерации ДТЭК Энерго, Центрэнерго и Донбассэнерго покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако его дефицит наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране. На Украине работает 12 ТЭС, из них 5 используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.