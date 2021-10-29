Панамский канал установил новый рекорд по перевозке грузов за год

МЕХИКО, 29 октября. /ТАСС/. Новый рекорд по транспортировке грузов через Панамский канал зарегистрирован по итогам 2021 финансового года. В период с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого через водную магистраль прошло более 516 млн тонн, говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте администрации межокеанского пути.

"Панамский канал завершил 2021 финансовый год с рекордом в 516,7 млн тонн, что на 8,7% больше по сравнению с 2020 финансовым годом и на 10% превышает тоннаж, зафиксированный в 2019 году - последнем финансовом году перед пандемией", отмечается в информации.

В 2021 финансовом году зарегистрировано 13 342 прохода судов через Панамский канал. В основном они перевозили контейнеры, зерно, химикаты, автомобили и сжиженный природный газ.

Панамский канал оставался открытым во время почти полной остановки остальной части экономической деятельности в Панаме из-за пандемии коронавируса. Крупнейшим пользователем артерии являются США, чьи грузы составляют примерно две трети от общего объема товаров, проходящих через водный путь, связывающий Тихий и Атлантический океаны.

В марте оказался перекрытым и не функционировал другой международный канал - Суэцкий. Ущерб этой магистрали из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given оценивался в более чем $500 млн. В сентябре судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг было блокировано на час из-за севшего на мель танкера. Тем не менее в конце сентября и на этой магистрали был установлен рекорд по плотности транспортного потока: за сутки ее перешли 87 судов.