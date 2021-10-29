Маршрутная сеть аэропорта Екатеринбурга зимой достигнет показателей 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово (Екатеринбург, управляется УК "Аэропорты регионов") с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, при этом количество доступных направлений достигнет показателей аналогичного сезона 2019 года, сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу.

"В наступающем сезоне запланированы рейсы в 77 городов 15 стран мира. Впервые с начала пандемии маршрутная сеть аэропорта Екатеринбурга достигла показателей 2019 года по количеству доступных направлений полетов", - говорится в сообщении.

С 31 октября в расписание аэропорта возвращаются прямые рейсы в Горно-Алтайск, а с 3 ноября - в Сыктывкар и Нарьян-Мар. Полеты в эти города будет выполнять авиакомпания "Руслайн". Остаются в расписании курорты Краснодарского края, Ставропольского края и Крыма. В Сочи будет выполняться до 26 рейсов в неделю силами пяти авиакомпаний. В Симферополь запланировано до 11 вылетов в неделю. До четырех рейсов еженедельно запланировали к выполнению в Минеральные Воды "Уральские авиалинии".

"На международных направлениях продолжаются регулярные и чартерные рейсы на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Египет, Доминиканскую Республику, Венгрию, Германию и страны СНГ. Новые авиаперевозчики планируют выполнять полеты в Дубай, Хургаду и Шарм-эш-Шейх, в связи с чем ожидается кратное увеличение количества рейсов на данных направлениях из Екатеринбурга", - отметили в пресс-службе. Новые авиакомпании также заинтересованы в развитии маршрутной сети ближнего зарубежья. В частности, запланировано открытие рейсов в Самарканд, а также увеличение частоты полетов в Фергану, Душанбе, Худжанд.

Уточняется, что полетные программы на самое популярное зарубежное направление Кольцово - Анталью - заявили сразу семь авиаперевозчиков, еще семь - в Шарм-эш-Шейх и столько же - в Хургаду. В Стамбул планируют летать три авиакомпании, включая Turkish Airlines.