{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия предложила Италии обсудить совместный проект в сфере автономного судовождения

Стороны также обсудили вопросы преодоления последствий COVID-19 в сфере транспорта

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. РФ обратилась к Италии с предложением рассмотреть возможность организации совместного пилотного проекта по внедрению автономного судовождения в республике с участием компаний двух стран. Об этом говорится в сообщении Минтранса России по итогам пятого заседания российско-итальянской рабочей группы по транспорту.

Стороны обсудили и вопросы использования беспилотного транспорта на автомобильных дорогах.

Кроме того, Россия и Италия обсудили вопросы преодоления последствий COVID-19 в сфере транспорта.

В качестве основного направления сотрудничества, говорится в сообщении Минтранса, участники встречи отметили увеличение объемов перевозок грузов в сообщении Европа - Россия - Китай. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области дорожного хозяйства, в сфере транспортного образования, автомобильного сообщения.

Теги
ИталияРоссия
Молдавия объявила новый тендер на закупку 127 тыс. мегаватт-часов газа
Energocom рассчитывает импортировать эти объемы в период с 30 ноября по 2 декабря, примерно от 31 800 мегаватт-часов в день
Читать полностью