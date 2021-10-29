Россия предложила Италии обсудить совместный проект в сфере автономного судовождения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. РФ обратилась к Италии с предложением рассмотреть возможность организации совместного пилотного проекта по внедрению автономного судовождения в республике с участием компаний двух стран. Об этом говорится в сообщении Минтранса России по итогам пятого заседания российско-итальянской рабочей группы по транспорту.

Стороны обсудили и вопросы использования беспилотного транспорта на автомобильных дорогах.

Кроме того, Россия и Италия обсудили вопросы преодоления последствий COVID-19 в сфере транспорта.

В качестве основного направления сотрудничества, говорится в сообщении Минтранса, участники встречи отметили увеличение объемов перевозок грузов в сообщении Европа - Россия - Китай. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области дорожного хозяйства, в сфере транспортного образования, автомобильного сообщения.