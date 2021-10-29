Кабмин выделит более 134 млрд рублей на доплаты к пенсии ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в период с 2022 по 2024 год выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона. Об этом говорится в правилах предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета субъектам РФ (есть в распоряжении ТАСС).

"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, в целях доведения общей суммы их материального обеспечения до установленной в субъекте величины прожиточного минимума пенсионера", - говорится в документе.

Согласно правилам предоставления субсидий, в 2022 году на социальные доплаты к пенсии из федерального бюджета планируют выделить чуть менее 41,8 млрд рублей, в 2023 году - около 44,57 млрд рублей, в 2024 году - почти 47,9 млрд рублей.

Согласно опубликованному в июле 2021 года докладу Минтруда России о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей, число пожилых граждан РФ, которые в 2020 году получили социальную доплату к пенсии, составило 6,2 млн человек. При этом средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составил 1 967,72 рубля в месяц (в 2019 - 1 936,3 рубля), региональной социальной доплаты к пенсии - 4 924,22 рубля в месяц (в 2019 - 5 546,66 рубля).

Минтруд отметил, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера.