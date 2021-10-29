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Первая нитка "Северного потока - 2" наполнена газом и готова к запуску

Вторая нитка может быть заполнена газом до конца года, заявил глава OMV Альфред Штерн
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первая нитка "Северного потока - 2" уже наполнена газом и готова к работе, вторая же может быть заполнена газом до конца года. Об этом сообщил глава австрийской OMV Альфред Штерн в ходе телеконференции.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", - сказал он.

"Северный поток - 2" может внести важный вклад в разнообразие европейской газовой инфраструктуры и может помочь ребалансировать спрос и предложение", - добавил Штерн.

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