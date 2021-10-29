Калининградские власти направят 120 млн рублей остановленному на нерабочие дни бизнесу

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили свыше 120 млн рублей на антикризисную поддержку предпринимателей, которые вынуждены остановить работу из-за ограничений, введенных на период нерабочих дней. Они были объявлены в регионе с 28 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу губернатор области Антон Алиханов на оперативном совещании в региональном правительстве.

"На поддержку калининградского бизнеса в связи с введенными в области ограничениями мы направим более 120 млн рублей. <...> Форматы поддержки в целом аналогичны тем, которые применялись и были востребованы в прошлом году", - сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба правительства области.

Безвозмездные выплаты в размере до 2 млн рублей смогут оформить детские развлекательные центры, игровые комнаты и аттракционы. Их деятельность приостановлена в регионе еще с 5 октября этого года. Порядок оформления новой субсидии разрабатывается, но уже известно, как будет рассчитываться ее размер. Планируется учитывать среднесписочную численность предприятия, площадь игровой комнаты или центра и количество аттракционов. Всего на эти субсидии планируется направить 20 млн рублей.

В настоящий момент готовится постановление правительства области о субсидиях на поддержку пострадавшего микробизнеса, на эти цели, зарезервировано 50 млн рублей. Получателями станут юридические лица и ИП с численностью работников до 15 человек. Они смогут получить по 5 тыс. рублей на работника и 10 тыс. рублей на ведение предпринимательской деятельности.

"Эта мера была очень востребована в 2020 году, когда ею воспользовались 2 825 субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметил Алиханов и поручил региональному ведомству также проработать вопрос предоставления такой помощи самозанятым.

Кроме того, в ноябре по линии областного центра "Мой бизнес" возобновляется прошлогодняя программа льготного кредитования "Антикризис" для отраслей, наиболее пострадавших от ковидных ограничений. На эти цели направляется 50 млн рублей. При условии сохранения рабочих мест и определенного уровня зарплаты, заявители могут получить по этой программе займы в сумме до трех миллионов рублей под 0,1% годовых. При этом в первые три месяца заемщики освобождаются от уплаты основного долга и процентов.

Ограничения в нерабочие дни

С 28 октября по 7 ноября в области, в частности, приостановлен доступ посетителей на предприятия общепита - они могут продолжать оказывать услуги в форматах "торговля навынос" и "доставка". Не работают торговые центры и магазины непродовольственных товаров. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов.

Заселение в гостиницы осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенный COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Приостанавливлена работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители трудятся на продолжающих работу предприятиях. Учреждения среднего специального образования перешли на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают деятельность. До 7 ноября приостановлена плановая первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, в том числе стационарная.