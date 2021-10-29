В проекте бюджета Москвы на три года заложили средства на развитие онлайн-голосования

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Финансирование модернизации столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) предусмотрено в проекте бюджета Москвы на ближайшие три года. Об этом сообщил в пятницу в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

"На данном этапе рассматривается возможность продолжения этого эксперимента и законодательные изменения сейчас обсуждаются в соответствующих структурах. Мы, безусловно, как IT-департамент заложили расходы на то, чтобы в случае принятия решения о продолжении этого эксперимента, мы могли развивать эту систему и далее. Есть, собственно, к тому все основания, есть планы по полноценному, с точки зрения [требований] федеральных органов в сфере регулирования информационной безопасности, апробированию их решений в ряде дополнительных функций, и мы, в общем-то, предполагаем, что мы это все реализуем", - сказал Лысенко в ходе обсуждения проекта бюджета столицы, не уточнив сумму расходов на развитие ДЭГ.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил ТАСС, что Москва может продолжить голосовать на собственной платформе после 2021 года, если система ДЭГ пройдет соответствующую сертификацию.

Эксперимент по дистанционному голосованию в Москве был впервые проведен в трех районах на выборах в Мосгордуму в 2019 году. На выборах в 2019-2021 годах столица обеспечивала онлайн-голосование москвичей на собственной платформе через портал mos.ru. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом, избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.