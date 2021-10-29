Израиль намерен достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израиль объявил в пятницу о планах добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году. Соответствующую задачу поставил глава правительства страны Нафтали Беннет, сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Беннет и министр энергетики Карин Эльхарар поставили национальную задачу: к 2050 году снизить выбросы парниковых газов до нуля. Достижение цели потребует от всех отраслей экономики - энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов - принятия широкого спектра мер по сокращению выбросов", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что в июле 2021 года "правительство [Израиля] приняло резолюцию о важности достижения этой цели", а "на последнем заседании утвердило климатический пакет, включающий прецедентные решения по преодолению климатического кризиса". В частности, предусматривается развитие технологий сезонного накопления тепловой энергии и возможностей по улавливанию углерода, продвижение экологической инфраструктуры и систем энергосбережения, а также инвестирование в израильские инновации в области зеленой энергетики, говорится в документе.

Беннет 31 октября вылетит в Глазго, где примет участие в конференции ООН по вопросам борьбы с глобальным изменением климата (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, COP-26), где намерен представить израильские инициативы. В канцелярии премьера сообщили, что главу правительства в поездке будут сопровождать израильские министры энергетики Эльхарар и по охране окружающей среды Тамар Зандберг.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября. Изначально ее проведение планировалось на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на год.