СМИ: вдохновленная сериалом "Игра в кальмара" криптовалюта выросла в 25 раз за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Созданная по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" криптовалюта SQUID выросла в стоимости за сутки в 25 раз (на 2400%), ее цена в четверг составляла $2,2. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC.

По его информации, капитализация проекта превысила $174 млн. Согласно белой книге, посвященной криптовалюте, ее предварительная продажа началась 20 октября, на одной из площадок она была размещена 21 октября. В пятницу (11:00 мск), по данным площадки CoinMarketCap, SQUID оценивался в $3,6 за единицу.

SQUID ("кальмар") - одна из криптовалют, основанных на явлениях поп-культуры, "продемонстрировавших резкий рост без видимых причин, за исключением хорошей узнаваемости", указывает телеканал. В качестве похожих примеров можно привести криптовалюты Shiba inu, Dogecoin, вдохновленные соответствующим интернет-мемом. "Примечательно, что множество подобных криптовалют быстро привлекают интерес инвесторов, что ведет к дико завышенным оценкам [стоимости]. Наивные индивидуальные инвесторы, попавшие в подобное спекулятивное безумие, могут столкнуться с риском серьезных финансовых потерь", - приводит вещательная корпорация Би-би-си мнение экономиста из Корнеллского университета Эсвара Прасада.

CNBC предупреждает, что часть владельцев криптовалюты по "Игре в кальмара" столкнулась с невозможностью продать ее на площадке. Предположительно, это связано с антидемпинговыми ограничениями разработчиков, о которых написано в белой книге, считает телеканал.

Еще одна отличительная черта данного проекта - возможность использовать криптовалюту для участия в онлайн-играх по мотивам сериала. За участие в каждом раунде нужно заплатить криптовалютой, победителей ждет приз. CNBC указывает, что вступительный взнос за последний раунд в четверг оценивался примерно в $33 450. Организаторы оставят себе 10% всех вступительных взносов.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" впервые транслировался на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию. В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.