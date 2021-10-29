Эксперты: спрос на туры в Турцию вырос на 85% после объявления нерабочих дней

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спрос на туры в Турцию вырос на 85% после объявления в России нерабочих дней в ноябре, говорится в исследовании "Тинькофф Путешествий" и сервиса Travelata.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Продажи зарубежных туров значительно выросли: спрос на туры в Турцию вырос на 85%, в Египет - на 32%. Египет, Турция и Россия стали самыми популярными направлениями для туров в период локдауна и на ноябрьские праздники: эти направления покрывают более 90% бронирований", - говорится в исследовании.

После объявления о нерабочих днях спрос на туры в целом вырос на 51%, на путевки по России - на 26%. В то же время средняя стоимость туров в Турцию на двоих с датами заезда с 30 октября по 5 ноября выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей - до 92 тыс. рублей. Средняя стоимость путевок по России выросла на 17% - до 42 тыс. рублей. При этом средняя цена на туры в Египет снизилась на 6% - до 130 тыс. рублей, так как туроператоры стали предлагать "горящие" предложения с вылетом 29 октября и 1-2 ноября, поясняется в исследовании.

По данным "Тинькофф Путешествий", средний чек на авиабилеты за неделю вырос на 20%. Самыми популярными зарубежным направлениями для покупки авиабилетов стали Турция, Таджикистан, Узбекистан, Армения, ОАЭ, Египет, США, Кипр и Киргизия, внутрироссийскими - Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь, Казань и Уфа.

Исследование проводилось на основе анализа данных покупок билетов и туров на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в сервисе "Тинькофф Путешествия".