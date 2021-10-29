Песков: "Газпром" открыт для поиска взаимоприемлемых вариантов с Молдавией по поставкам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром" открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов с Молдавией по поставкам газа. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед "Газпромом", задолженность весьма серьезная, растущая. Существует вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель. Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, "Газпром" открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать переговоры между РФ и Молдавией по газу.

Пресс-секретарь подчеркнул, что отсутствие договоренностей с Молдавией по газу никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России и "Газпрома". "Имидж "Газпрома" великолепен, - указал Песков. - Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. "Газпром" не может отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания".

Комментируя слова журналистов о том, что Европа помогает Молдавии с поставками газа, Песков отметил, что Кишинев покупает газ по цене выше той, которая обсуждалась на переговорах с Россией. "Здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", - добавил он.

Ранее возглавляющий молдавскую правительственную делегацию вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что она продолжит переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа, которые начались в Санкт-Петербурге два дня назад.

О ситуации с поставками газа в Молдавию

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа - на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м). В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Переговоры о долгосрочном контракте продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м, Кишинев добивается снижения стоимости до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м, с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м. Топливо республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.