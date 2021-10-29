Песков переадресовал в Минтранс вопрос о просьбах авиакомпаний США о пролетах над РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Министерство транспорта РФ вопрос о просьбах авиакомпаний США обеспечить право на пролеты над Россией.

"Я вам рекомендую обратиться в Минтранс", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепартаменту с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России. В соответствующем письме в американское ведомство отмечается, что многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка. Без дополнительных прав авиаперевозчики "будут вынуждены осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приводит к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2".

Со ссылкой на Госдепартамент агентство Reuters сообщило, что на прошлой неделе Россия уже одобрила запрос на дополнительные рейсы. В компании United заявили, что их спрос в дополнительных рейсах удовлетворен, но, как утверждает Reuters, некоторым перевозчикам все еще нужны дополнительные разрешения для полетов в Индию, страны Азии и Ближнего Востока.

Американские авиакомпании запросили дополнительные разрешения на пролет над территорией РФ, подтвердил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров, уточнив, что речь идет не о транссибирских перелетах. С чем связана необходимость предоставления дополнительных разрешений на полеты, не уточняется.