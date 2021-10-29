Государственные информсистемы в Калининграде с 2022 года переведут на платформу "Гостех"

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Государственные информационные системы в Калининградской области с 2022 года перейдут на платформу "Гостех". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"С 2022 года государственные информационные системы региона будут переведены на платформу "Гостех" в рамках стратегии цифровой трансформации", - говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе за последние три года создан уникальный центр обработки и хранения данных, который для удобства будет объединен с федеральной платформой. "До середины ноября мы создадим рабочую группу, состоящую из представителей Минцифры России, профильных специалистов нашей области и ФКУ "Гостех", которая найдет оптимальное решение для реализации первого этапа присоединения к федеральной платформе. Переход на платформу снизит расходы на создание и использование региональных информационных систем, а также расширит возможности быстрого и качественного предоставления государственных услуг жителям Калининградской области", - сказал министр цифровых технологий и связи области Вадим Рыскаль, которого цитирует пресс-служба.

"Гостех" - это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами. Благодаря этому новшеству государственные системы и услуги станут максимально удобными для людей и бизнеса. Платформа позволит снизить совокупные расходы на региональные и федеральные информационные системы. Участниками эксперимента стали Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие российские министерства и ведомства.