Доходы бюджета Поморья в 2022 году ожидаются на 13% выше, чем в предыдущем году

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета 2022 года в Архангельской области ожидаются в объеме около 113 млрд рублей, что на 13% выше, чем в 2021 году. Как в пятницу написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский, в ближайшие дни проект бюджета будет направлен в Архангельское областное собрание депутатов.

"В ближайшие дни направим в Архангельское областное Собрание депутатов проект регионального бюджета на 2022 год. Проделана большая работа над главным финансовым документом, на основе которого будет выстраиваться развитие нашего региона в ближайший год. Если год назад прогноз доходов бюджета на текущий год был утвержден в размере меньше 100 млрд рублей, то сегодня мы выходим с цифрой почти 113 млрд", - написал глава региона.

В проекте учтен рост налоговых поступлений и существенное повышение объемов поддержки со стороны Правительства РФ. Соответственно увеличена и расходная часть бюджета. Все госпрограммы распределены по трем программным блокам стратегического развития региона. "Финансирование блока "Новое качество жизни" - 70 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие систем здравоохранения, образования, социальную поддержку жителей Архангельской области", - указал Цыбульский.

На реализацию мероприятий блока "Инновационное развитие и модернизация экономики" будет направлено 22 млрд рублей. Этот блок предусматривает развитие транспортной системы, энергетики, поддержку малого и среднего предпринимательства, регулирование тарифов на услуги ЖКХ. Третий блок "Эффективное государство" с объемом финансирования 15 млрд рублей направлен в основном на поддержку муниципальных образований, местных инициатив, развитие ТОСов. "Бюджет-2022 сформирован с учетом выполнения всех социальных программ и повышения оплаты труда работников бюджетных учреждений в соответствии с "майскими" указами Президента. Впереди - большая работа совместно с депутатским корпусом", - добавил губернатор.

Бюджет области на 2021 год был принят со следующими параметрами: доходная часть 99,6 млрд рублей, расходы - 109 млрд рублей. Дефицит бюджета был запланирован в размере 9,5 млрд рублей.