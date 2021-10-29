Разработчик "Ковивака" не исключает привлечения партнеров для масштабирования производства

ВЕРОНА, 29 октября. /ТАСС/. Разработавший вакцину от коронавируса "Ковивак" Центр им. Чумакова не исключает привлечения партнеров, если возникнет необходимость масштабирования производства препарата. Об этом ТАСС заявил директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Мы думаем над этим. В сентябре мы установили дополнительное оборудование и запустили его, подняв в несколько раз возможности производства "Ковивака". Сейчас, как вы видите, мы не даем необоснованных обещаний, только когда мы сделаем, тогда докладываем. Если будет необходимость нарастить еще кратно производство, технологически мы такую возможность изучаем. И здесь, действительно, нам понадобится какой-нибудь партнер, но это, опять же, вопрос целесообразности. Мы не можем сами вкладываться и партнеру что-то обещать, нужно понимать, что этот продукт будет востребован на локальном либо международном рынке", - отметил Чернов.