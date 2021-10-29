Что такое метавселенная, которую хочет создать Цукерберг? Вкратце: это интернет будущего

Как заявил на конференции Цукерберг, Meta с латинского означает буквально "за пределами". Термин "метавселенная" придуман американским фантастом Нилом Стивенсоном в романе "Лавина", выпущенном в 1992 году. Этим словом он описывал виртуальный мир, где живут аватары реальных людей. Позже эта концепция встречалась и в других фантастических романах, например в "Первому игроку приготовиться" Эрнеста Клайна (экранизирован в 2018 году Стивеном Спилбергом).

Метавселенная — это мир, в котором виртуальные, несуществующие в реальности объекты сливаются с вполне физическими вещами и событиями в рамках единой платформы, экосистемы. Простой пример: в виде вашего цифрового двойника-аватара совместно с другими людьми вы перенесетесь во множество различных отображений вселенной, наполненных, в зависимости от сценария использования, различными сервисами — от образовательных до развлекательных.

Нужно понимать, что метавселенная пока что концепция и каждый элемент в ней приближает к построению некоего измерения, где будут совмещены реальный и виртуальный миры. В самой Facebook (сейчас — Meta) описывают это так: "Метавселенная — это не единичный продукт, которые может построить одна компания. Как и интернет, метавселенная существует вне зависимости от того, будет ли Facebook или его не станет".