В Сочи после реконструкции заработал контейнерный терминал

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Контейнерный терминал Сочи открылся после масштабной реконструкции, его модернизация позволила связать город с Дальним Востоком, Западной Сибирью, Тюменью и Москвой, сообщил журналистам начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" Алексей Бельский.

"Мы провели реконструкцию грузового двора Сочи, был построен новый подкрановый путь, выбрана новая площадка, передислоцирован кран, увеличен фронт для работы с контейнерами. Это позволило в 20 раз увеличить фронт единовременной работы с контейнерами. Были согласованы "нитки" графика, которые позволяют на регулярной основе связать контейнерные перевозки Сочи с крупными локациями: это Дальний Восток, Западная Сибирь, с Тюменью и Москвой", - сказал он.

До модернизации инфраструктуры уровень контейнерной обработки в Сочи был практически равен нулю, терминалы обрабатывали 200-250 контейнеров в год. Сейчас единовременно грузовой двор может принимать 22 вагона.

Бельский подчеркнул, что скорость обработки выросла в разы: если раньше двор мог обрабатывать один вагон с двумя контейнерами в сутки, то после реконструкции за это же время можно обработать полносоставный поезд. Стоимость модернизации обошлась в 50 млн рублей, добавил он. Реконструкция инфраструктуры была выполнена в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД".