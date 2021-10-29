На Ставрополье в 2021 году планируют собрать 138 тыс. тонн картофеля

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края в 2021 году рассчитывают собрать 138 тыс. тонн картофеля, что соответствует урожаю прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На текущую дату сельхозтоваропроизводители региона убрали 4,6 тыс. га, что составляет 77% от плана. Аграрии собрали 120,3 тыс. тонн картофеля при урожайности 264 ц/га. По итогам года планируется собрать 138 тыс. тонн картофеля, основную часть которого заложат на хранение. На сегодняшний день в картофелехранилища отправили 41,3 тыс. тонн клубней", - отметил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в прошлом году аграрии собрали 137 тыс. тонн картофеля.

Отмечается, что наибольшую популярность в регионе имеют такие сорта как "Коломбо", "Гала", "Романо", "Ред Скарлет". Основное промышленное производства культуры сосредоточенно в Ипатовском, Предгорном, Красногвардейском и Кировском округах.

"В 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 млн рублей в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. Общая субсидированная площадь составила 6,1 тыс. га при ставке субсидии 28,7 тыс. рублей на гектар. Благодаря этим мерам поддержки удалось компенсировать до 54% затрат ставропольских аграриев", - цитирует пресс-службы слова и. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Измалкова.