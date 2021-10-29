Россельхознадзор проверит производство турецких мандаринов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор проведет инспекцию мест производства турецких мандаринов, в которых специалисты ведомства выявили высокую концентрацию пестицида хлорпирифоса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"С 29 октября 2021 г., согласно официальному сообщению на сайте, Роспотребнадзор ввел ограничения на поставки в Россию свежих мандаринов производства турецкого предприятия. Запретительные меры приняты после выявления во фруктах превышенного остаточного количества пестицида хлорпирифоса. Россельхознадзор в соответствии с полномочиями по международному сотрудничеству в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами намерен провести инспекцию мест производства мандаринов указанной компании и проверить соблюдение обязательных требований при использовании химических средств защиты растений", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, от результатов инспекции будет зависеть решение о возобновлении поставок мандаринов с данного предприятия. Для организации соответствующей работы с компетентными ведомством Турции Россельхознадзор запросил у Роспотребнадзора копии документов, сопровождающих небезопасную продукцию, акты взятия проб, протоколы испытаний и другие необходимые материалы.

Кроме того, Россельхознадзор попросил на постоянной основе (с приложением соответствующих документов) информировать обо всех выявляемых Роспотребнадзором подобных нарушениях при поставках из-за рубежа продукции растительного происхождения.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ мандаринов турецкого производства, так как в них были обнаружены пестициды. В связи с выявленными нарушениями с 29 октября ввоз данной продукции в РФ приостанавливается до особого распоряжения.