"Бургер Кинг" обратился с жалобой в ФАС на Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за запрета на рекламу фастфуда в мессенджере Telegram, говорится в сообщении сети.

"В конце октября основатель Telegram Павел Дуров объявил о запрете рекламы быстрого питания на своей новой рекламной платформе и получил немедленный ответ от сети "Бургер Кинг Россия", которая подала в ФАС на Telegram и его создателя. "Бургер Кинг" обвиняет их в игнорировании прав и реальных интересов потребителей, а также настаивает на снятии запрета", - отмечается в сообщении.

Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. Помимо запрета на продвижение быстрого питания, в мессенджере будет действовать запрет на рекламу психоактивных веществ, инструкций по изготовлению лекарств, алкогольных напитков и табачных изделий, добавляется в материале.

"Бургер Кинг" - сеть ресторанов быстрого питания, с 2010 года работает в России, более 15 тыс. ресторанов компании работают по всему миру.