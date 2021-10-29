Британия первой из стран G20 обяжет компании раскрывать информацию о климатических рисках

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Великобритания станет первой страной Группы двадцати (G20), которая обяжет крупнейшие компании раскрывать финансовую информацию, связанную с изменением климата. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Отмечается, что с 6 апреля 2022 года более 1,3 тыс. крупнейших зарегистрированных в Великобритании компаний будут юридически обязаны раскрывать относящуюся к проблематике климата финансовую информацию в соответствии с рекомендациями рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, учрежденной странами Группы двадцати (G20) в 2015 году.

"Новые требования помогут инвесторам и бизнесменам более ясно осознавать их воздействие на изменение климата и более аккуратно оценивать климатические риски, а также поддержать зеленый переход британской экономики", - говорится в заявлении.