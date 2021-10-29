Россия и Босния и Герцеговина подписали меморандум о сотрудничестве в третьих странах

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ и Совет министров Боснии и Герцеговины подписали в пятницу в Казани (Республика Татарстан) меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества рынков третьих стран, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торговле и экономическим отношениям между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной. <...> Очень символично проведение встречи сейчас, поскольку в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Боснией и Герцеговиной и РФ", - сказал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев по итогам подписания.

Среди ключевых направлений взаимодействия он отметил сотрудничество в энергетической сфере, сельском хозяйстве, авиастроении. "Мы искренне надеемся, что достигнутые сегодня договоренности позволят еще более активно взаимодействовать двум государствам и увеличивать возможности для предприятий обеих стран", - сказал Шалаев. Он добавил, что Татарстан, где состоялось подписание меморандума, является одним из лидеров во всех перечисленных отраслях.

Шалаев отметил, что развитие отношений между странами идет очень интенсивно. "За 8 месяцев 2021 года общий объем товарооборота между РФ и Боснией и Герцеговиной увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал он по итогам подписания меморандума.

Министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац подчеркнул, что сегодня были проработаны возможности и направления нашего дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства, дальнейшей работы по энергетике, автопромышленности.