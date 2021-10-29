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Энергетический кризис в Европе

На Украине заявили, что ни у одной государственной ТЭС нет необходимых запасов угля

В Министерстве энергетики страны уточнили, что гарантированные запасы угля ниже нормы на 50 тыс. тонн

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Гарантированные запасы угля на государственных ТЭС Украины ниже нормы на 50 тыс. тонн. Об этом сообщило в пятницу Министерство энергетики страны.

"Гарантированные запасы угля на государственных ТЭС должны составлять 150,5 тыс. тонн, фактически на складах находится 101,1 тыс. тонн", - отметили в министерстве.

По информации ведомства, последние два месяца на всех государственных ТЭС работает лишь самое необходимое оборудование в связи с тем, что ни на одной ТЭС нет минимально гарантированного запаса угля. "В то же время на пяти из девяти частных ТЭС фактические запасы превышают гарантированный уровень Минэнерго", - сообщает ведомство. На этих ТЭС находится 333,3 тыс. тонн при минимально необходимых 246 тыс. тонн.

Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работает только три. У частных компаний ежедневно работают 27-29 блоков.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь. В августе ситуация стабилизировалась, и частные ТЭС начали импортировать уголь.

С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за остановки государственных ТЭС.

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