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Пандемия COVID-19

В МВФ назвали сумму, необходимую для вакцинации 70% населения планеты к середине 2022 года

По подсчетам валютного фонда, для выполнения этой цели не хватает $20 млрд

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Сумма в размере $20 млрд необходима для завершения кампании по вакцинации в мире с достижением уровня иммунизированных в 40% к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года. Об этом заявила на полях подготовительной совместной встречи министров финансов и здравоохранения перед саммитом Группы двадцати директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает в пятницу агентство ANSA.

"Не хватает только $20 млрд, чтобы ускорить глобальную кампанию по вакцинации и достигнуть 40% иммунизированного населения к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года", - приводит ее слова агентство.

Георгиева также отметила, что вакцинация необходима не только для здоровья людей, но и для мировой экономики. "Потратим сейчас $20 млрд, заработаем $5 трлн 300 млрд в 2025 году", - добавила она.

Совместное заседание министров финансов и здравоохранения впервые проходит в формате "двадцатки", оно призвано "доработать" итоговую декларацию, которую лидеры стран Группы двадцати должны подписать по завершении саммита в Риме 31 октября. Цель вакцинации 70% населения планеты к середине 2022 года указывалась ООН и была озвучена ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая примет участие в саммите "двадцатки" в Риме. Эту цель поддержали профильные министры в пятницу и, скорее всего, этот пункт войдет в итоговый документ саммита G20.

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