ЕЭК приняла решение о поэтапном введении маркировки бутилированной воды в ЕАЭС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о поэтапном введении маркировки бутилированной воды в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение Российской Федерации и принял решение о поэтапном внедрении маркировки упакованной воды в государствах - членах Евразийского экономического союза. Государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории и не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК", - отметили в торговом блоке комиссии.

Как сообщили в ЕЭК, запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее 1 декабря 2021 года для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод и ранее 1 марта 2022 года - для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и прочих питьевых вод.

Эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды проводился на территории Российской Федерации с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года. При этом с 1 июля 2021 года начался эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая упакованною воду, в Республике Казахстан.