{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

В Госдепе не считают, что Россия спровоцировала кризис с поставками газа в Европе

При этом в ведомстве считают, что РФ могла бы сделать больше для его преодоления

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Власти США признают, что газовый кризис не спровоцирован действиями России, вместе с тем Вашингтон полагает, что РФ могла бы принять дополнительные меры для смягчения последствий данной ситуации. Об этом заявил в пятницу старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

На эту тему
Упорный рост фондовых индексов РФ: как энергетический мировой кризис влияет на тенденцию
Упорный рост фондовых индексов РФ:

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе, - отметил он. - Он произошел вновь из-за ряда факторов". В их числе Хокстин назвал холодную погоду. "Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - также утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также приветствовал решение РФ увеличить поставки природного газа в хранилища в Европе.

Теги
СШАРоссияЭнергетический кризис в Европе
Энергетический кризис в Европе
Госдеп считает, что ситуация на энергетических рынках может перерасти в мировой кризис
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что необходимо предотвратить обострение ситуации
Читать полностью